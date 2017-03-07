Японія за рік збільшила потужності вітропарків в два рази

До березня Японія має намір додати ще 300 МВт потужності вітроенергетики. Згідно з урядовим планом розвитку потужність японських вітроенергетичних систем до 2030 року повинна збільшитися до 35 ГВт, що більш ніж в 10 разів перевищує нинішній рівень.

«Потужність проектів, по яким були розпочаті екологічні оцінки в кінці минулого року, перевищила 10 ГВт. Якщо все пройде за планом, цілком можливо досягнення потужності в 10 ГВт на початку 2020-х років», — йдеться в дослідженні Японської асоціації вітроенергетиків.

А вже до кінця березня 2017 року потужність вітрових електростанцій в Японії буде дорівнює 3,4 ГВт.

У травні 2016 року уряд Японії пом’якшив правила для будівництва турбін у відкритому морі, в бухтах та портах країни.

Оператори вітрової енергії досі користуються достатньо високими цінами на поставлені ними потужності — за схемою пільгового тарифу, введеного в 2012 році, коли деякі постачальники відновлюваної енергії отримали гарантовані ставки на основі потужності, що підводиться.