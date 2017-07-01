До 2 млрд людей стануть кліматичними біженцями до 2100 року

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В 2100 році 2 млрд людей — майже одна п’ята світового населення — можуть стати кліматичними біженцями через підвищення рівня океану. Люди, які зараз проживають на узбережжі, можливо, будуть змушені покинути рідні місця і переїхати вглиб суші, повідомляє дослідження вчених Корнеллського університету (США).



«На менших ділянках землі буде більше людей, і це станеться швидше, ніж ми думаємо, — говорить провідний автор дослідження Чарльз Ґейслер. — Підйом глобального рівня моря, ймовірно, не буде поступовим. Мало хто замислюється про перешкоди, з якими зіткнуться кліматичні біженці, які будуть мігрувати на більш високу місцевість».

Населення Землі досягне 9 млрд людей до 2050 року 11 млрд людей до 2100 року, повідомляє доповідь Організації Об’єднаних Націй. Щоб прогодувати населення збільшиться потреба орної землі, коли океан поглине родючі прибережні зони і дельти річок, змусивши людей шукати нові місця для проживання.

До 2060 року близько 1,4 млрд осіб можуть стати кліматичними біженцями. А до 2100 року океанські хвилі, швидше за все, виженуть з прибережних населених пунктів до 2 млрд чоловік.

«Людська плідність, затоплення прибережних зон, міграція і перешкоди до розселення на сухих територіях — величезна проблема. Ми припускаємо, що безпечні райони навряд чи витримають нові хвилі кліматичних біженців з урахуванням воєн, внутрішніх конфліктів, виснажених природних ресурсів, зниження продуктивності ґрунтів, опустелювання, зростання міст за рахунок сільської місцевості, замощення планети дорогами і танення вічної мерзлоти», — говорить Ґейслер.

Робота описує рішення та профілактичні заходи у Флориді та Китаї, які координують прибережну і внутрішню політику землекористування в очікуванні міграції населення, викликаної погодою.

У Флориді, де пролягає друга по довжині берегова лінія в США, втеча з прибережних районів буде масовим.

«Крім підйому рівня моря, низькі прибережні зони в багатьох країнах зіткнуться з сильними штормовими хвилями, які будуть штовхати морську воду вглиб суші. Історично, люди витрачали значні зусилля, забираючи землю біля океану, але зараз ситуація буде протилежною — океани заберуть у них жилий наземний простір,» — говорить Ґейслер.

У своєму дослідженні вчений вивчає найгірший сценарій для поточного століття. Автори відзначають, що конкуренція за зменшений житловий простір викличе конфлікти за землю. У США це може означати продаж земель для людських поселень.

«Ми зобов’язані утримати викиди парникового газу на поточному рівні. Це найкраща захист проти зміни клімату, підняття рівня моря і катастрофічних наслідків, які розгорнуться на узбережжі і на суші в майбутньому», — завершує Ґейслер.