Інопланетне життя виявлять через 20 років — НАСА

Вчені НАСА поспілкувалися з користувачами ресурсу Reddit і розповіли їм, коли люди знайдуть позаземне життя. Виявляється, ця подія має відбутися через двадцять років, хоча існують і більш оптимістичні прогнози.

Так, фахівець Інституту космічних досліджень Годдарда Тоні дель Ґеніо, відповідаючи на задані йому питання, заявив, що ближче до сорокових років ймовірний кандидат на позаземне життя буде виявлений абсолютно точно.

За словами вченого, інопланетне життя може відрізнятися від земного, тому необхідно шукати аналоги земних організмів.

Однак колега дель Геніо з Дослідницького центру Еймса більш оптимістична у питанні виявлення інопланетного життя. Ендрю Рашбі вважає, що його знайдуть протягом наступних десяти років. При цьому Рашбі впевнена, що шукати інопланетних істот треба в Сонячній системі — на супутниках Юпітера і Сатурна: Європі і Енцеладі.

У 2015 році фахівці НАСА вже робили попередні прогнози виявлення позаземного життя. Так, колишній головний науковий співробітник НАСА Еллен Стофан заявляла, що інопланетна форма життя буде знайдена в 2025 році, тому вона рекомендувала акцентувати увагу на програмі підготовки людини до польоту на Марс.