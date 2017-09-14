Кассіні допоміг вивчити крижані супутники Сатурна

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Наукові дослідження космічного апарату «Кассіні» допомогли більш детально вивчити найбільш цікаві природні супутники Сатурна.



Буквально один тиждень відокремлюють автоматичну міжпланетну станцію » Кассіні до її фінального драматичного занурення в атмосферу Сатурна, що спричинить за собою не тільки завершення місії, але й загибель космічного апарату.

Завдяки місії «Кассіні», вчені змогли зібрати досить багато інформації про загадкові крижані супутники другого за величиною газового гіганта в нашій Сонячній Системі.

На думку планетологів і космічних біологів, крижані супутники планет є одними з найбільш підходящих для цілей пошуку мікробного життя за межами Землі. Крижані місяця ймовірні наш кращий приціл у знаходженні мікробів. У них є джерело тепла, а саме приливні взаємодії з батьківською планетою, в даному випадку з Сатурном. Спостереження Кассіні з орбіти показали нам наявність гейзерів, озер і океанів, а також ознаки інших рідин на поверхні і глибоко в надрах цих супуників.

За час своєї місії Кассіні виявив понад 101 гейзера на поверхні Енцелада, зміну сезонів і вуглецеві озера на Титані, тонку атмосферу зі суміші кисню і вуглекислого газу на Реї, таємничі червоні дуги на Тефії і багато іншого, що стане доступним для широкої публіки в процес аналізу архівних даних місії.