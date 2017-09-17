Новозеландські вчені засумнівалися в існуванні темної енергії

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Прискорюване розширення Всесвіту може бути всього лише примарним ефектом, вважає група вчених Кентерберійського університету в Новій Зеландії. Ця гіпотеза краще співвідноситься з проведеним аналізом яскравості наднових типу Ia, ніж стандартна модель темної енергії.

Темна енергія, як припускає наука, становить приблизно 70% матерії у Всесвіті. Цей параметр був введений для пояснення спостережуваного прискорення розширення Всесвіту, яке вимірюється астрономами по спалахам наднових в далеких галактиках.

Однак в останній рік розгорілися суперечки про те, наскільки статистично великий вплив космічного прискорення. Зокрема, стандартну космологічну модель холодної темної матерії Lambda Cold Dark Matter (?CDM) зіставляли з порожнім простором, розширення якого не прискорюється і не сповільнюється. Обидві ці моделі ґрунтуються на рівнянні Фрідмана.

«Недавня суперечка випускає з уваги важливий момент: якщо темна енергія не існує, то швидше за все закон розширення не випливає з рівняння Фрідмана», — говорить Девід Вілтшир, керівник дослідження. Його група виявила, що дані, отримані при аналізі зафіксованих спалахів наднових ненабагато, але краще відповідають третій моделі, названої «timescale cosmology».

Поки статистичних даних не вистачає, щоб з усією визначеністю віддати перевагу однієї моделі перед іншою, але майбутні місії зонда «Евклід» Європейського космічного агентства повинні допомогти внести ясність у питання про існування темної матерії, пише Phys.org.

На захист теорії темної матерії висловилися британські вчені, які провели комп’ютерне моделювання формування галактик і підтвердили, що його результати відповідають астрономічними спостереженнями. Вони вважають, що гіпотеза темної матерії залишається основним поясненням джерела гравітації, що зв’язує галактики.