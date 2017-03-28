Як себе вести міжпланетним колоністам?

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Найбільша загроза, яку представляють собою людські істоти для інших світів, складається в тому, чого ми не знаємо — або думаємо, що знаємо, але, насправді, не знаємо.



Щоліта протягом останніх 20 років Паскаль (Pascal Lee) відвідує віддалений арктичний регіон в Канаді, і робить він це для того, щоб уявити собі, що знаходиться на Марсі. Це холодне, сухе, непривабливе і, по суті, неживе місце найбільш наближене на Землі до тих умов, які існують на червоній планеті — і це робить його чудовим тренувальним майданчиком для оволодіння технікою управління марсоходами.

Лі є дослідником планет Інституту пошуків позаземного розуму (SETI Institute) в Каліфорнії, також директором Марсіанського Хоутон-проекту НАСА (NASA Haughton Project Mars), і саме там, в кратері Хоутон він використовує аналогічну марсіанському середовищу для вивчення наукових питань, пов’язаних з вихідними від людини загрозами для життя на тих планетах, які ми збираємося колонізувати.

Так, наприклад, якщо люди полетять на Марс, чи мікроби, перенесені в наших тілах, будуть активно розмножуватися на марсіанському ґрунті, погрожуючи місцевим марсіанським мікробам і руйнуючи місцеву екосистему? Недавні результати проведених Лі досліджень свідчать про те, що відповідь на це питання буде негативним — принаймні, на поверхні марсіанського ґрунту: суворий марсіанський клімат, а також інтенсивне ультрафіолетове випромінювання знищать багатьох з наших мікробів, які ми випадково можемо принести із собою із Землі.

Однак Марсіанський проект в кратері Хоутон — разом з іншими аналогічними місцями в Антарктиці, а також в пустелі Атакама в Чилі — ненавмисно піднімає численні етичні питання щодо того, як ми повинні себе вести в ролі міжпланетних колоністів. Оскільки люди вдосконалюють свої космічні транспортні засоби і мають намір колонізувати Марс протягом наступних кількох десятиліть, ці питання стають менш надуманими і більш нагальними.

А ось ще один сценарій: якщо люди висадяться на Марсі і піддадуться якійсь смертельній небезпеці з боку марсіан, то чи повинні вони атакувати мешканців червоної планети? Якщо говорити про особисту думку, то він відповідає ствердно на це питання. «Якщо в якийсь момент мова піде про виживання мене або мікробів на Марсі, то я, напевно, не будуть вагатися», — говорить він.

Однак це дуже складні питання, і вони виходять за рамки Проекту Хоутон-Марс.

Міжнародна Рада з науки, до складу якого входять 142 країни, створила Комітет космічних досліджень (COSPAR) для того, щоб допомогти знайти відповіді на ці питання, а Договір про космос ООН (United Nations Outer Space Treaty), що діє з 1967 року, допомагає впорядкувати деякі етичні та законодавчі аспекти, що виникають у зв’язку з цими питаннями.

Однак цей договір спрямований на те, щоб забезпечити безпеку людей і наукових даних про життя на інших планетах, а не на те, щоб захистити навколишнє середовище або екомистему на цих планетах. Більш того, зміст цього договору являє собою лише основні напрямки — це не закони, а юридичні наслідки їх невиконання залишаються неясними, говорить Кетрін Конлі (Catharine Conley), глава Відділу планетарного захисту НАСА (nasa’s Planetary Office Protection).

«Підхід на основі тиску з боку подібних відомств в інших країнах (peer pressure approach) поки працює», — говорить вона. На її думку, в інтересах самих космічних агентств працювати разом, оскільки вони часто покладаються один на одного заради співпраці та прогресу в дослідженнях. Однак сьогодні, коли все більше таких приватних компаній як Space X включаються у роботу в області польотів до Марса, ігрове поле змінюється.

«Якщо до цієї справи підключаються інші організації, які не мають довгострокових наукових цілей, то ситуація стає більш складною», — говорить Конлі.

У відповідності з основними напрямками цього договору, федеральні уряди несуть відповідальність за поведінку своїх космічних відомств, так і неурядових космічних організацій у своїх країнах. Тому така компанія SpaceX повинна отримати дозвіл від урядового відомства до старту своєї ракети — проте в тому випадку, якщо вона в якийсь момент польоту випадково або навмисно порушить основні напрямки цього договору, інші країни теоретично можуть подати в суд на уряд Сполучених Штатів або вжити інші юридичні дії, говорить Конлі.

Незважаючи на загальні благі наміри і наполегливу роботу, спрямовану на те, щоб очистити космічні кораблі від забруднювачів, що найбільша небезпека, яку людство представляє для інших планет, нам не відома — або ми думаємо, що нам це відомо, але, насправді, це не так. У той час як дослідження Проекту Хоутон-Марс свідчить про незначну передачу мікробів від марсоходів на поверхні Марсі, інша динаміка може існувати на червоній планеті або на інших планетах, про яку вчені навіть і не підозрюють.

«Для певних типів земних організмів Марс є гігантською обідньою стравою, — каже Конлі. — Ми не знаємо, але може статися так, що ці організми будуть розмножуватися значно швидше, ніж на Землі, тому що вони будуть перебувати в цьому незайманому зовнішньому середовищі і зможуть цим скористатися».

Поки велика частина уваги щодо подібного роду етичних питань сфокусована на Марсі, який є найбільш реалістичним об’єктом колонізації в недалекому майбутньому. Однак інші типи планет можуть викликати інші турботи. «Можна уявити собі різні сценарії, проте в даний час проблема полягає в тому, що все знаходиться у відкритому стані, тому що ніхто раніше не вивчав подібні речі, — каже Конлі, маючи на увазі юридичні наслідки забруднення Марса або інших планет. — Тому до появи конкретного випадку не можна вирішити, що потрібно робити. Але, звичайно, з точки зору планетарного захисту, наявність конкретного випадку вже означає, що щось пішло не так».

Існує також небезпека того, що подібні питання можуть виявитися за рамками планетарних досліджень. Візьмемо, наприклад, питання про виробництво електричної енергії — для того, щоб люди змогли жити на іншій планеті, їм необхідно розробити спосіб виробництва електрики. Речовина під назвою перхлорат знаходиться у відносно великій кількості на Марсі (а також на Землі у вигляді хлорного вапна або інших речовин), і воно становить 1% вмісту пилу на червоній планеті. Ця сіль, яка володіє великим енергетичним потенціалом, являє собою гарне джерело енергії для людей на Марсі, проте ситуація докорінно може змінитися, якщо земляни випадково привезуть з собою мікроби, які з’їдять її повністю ще до того, як у нас з’явиться можливість її використовувати, каже Конлі.

На жаль, основні напрями, визначені Договором про космос, не гарантують від вчинення подібного роду помилок. Основні напрями суворо вимагають містити в чистоті космічний корабель під час пошуку життя на інших планетах, проте він менш суворий, коли мова йде про польоти космічних апаратів для дослідження інших питань. Це відбувається тому, що основні напрямки планетарного захисту існують для охорони наукових свідоцтв позаземного життя — а не навколишнього середовища на інших планетах, каже Герхард Кмінек (Gerhard Kminek), співробітник відділу планетарного захисту Європейського космічного агентства (European Space Agency).

Робочі групи Комітету з космічних досліджень, у тому числі Група з потенційно шкідливою для довкілля діяльності в космосі, насправді, досліджують питання про те, як діяльність людини в космосі може зашкодити навколишньому середовищу на інших планетах. Ці робочі групи повідомляють про результати своєї роботи відповідним органам ООН. Але вони пропонують лише основні напрямки, а не закони, каже Кмінек. І тому міжнародні космічні агентства повинні визнати важливість вироблення кращої практики у сфері санітарних умов на космічних кораблях, а також дотримання іноді досить обтяжливих стандартів Договору про космос.

«Якщо ви одного разу зробите це погано, цього може бути достатньо для того, щоб піддати небезпеці будь-які майбутні дослідження, що відносяться до життя, — каже Кмінек. — І саме тому існує міцний міжнародний консенсус щодо впевненості у відсутності поганих гравців».

Стандарти експедицій також відрізняються в залежності від того чи іншого небесного тіла. Так, наприклад, атмосфера на Марсі досить щільна, і багато мікробів відразу ж згорять при попаданні на Марс — це дозволяє зберігати досить м’якими санітарні стандарти в порівнянні з космічними кораблями, які направляються до таких планет з менш щільною атмосферою як супутник Юпітера Європа, каже Кмінек.

Подібні висновки, принаймні, ґрунтуються на нашому розумінні цих небесних тіл в даний момент. Під час польотів кораблів «Аполлон» на Місяць у 1960-е і 1970-е роки ми зрозуміли, наскільки можуть виявитися непередбачуваними критичні проблеми під час космічних подорожей. На Місяці загроза місячного пилу для астронавтів була недооцінена, поки вона не почала проникати в пори на їхніх обличчях, а також в їх застібки-блискавки, що наражало на небезпеку цілісність їх космічних скафандрів, каже Маргарет Рейс (Margaret Race), колега Конлі з Інституту пошуків позаземного розуму SETI.

«Якщо б вони пробули там більше часу, їх скафандри перестали б нормально функціонувати», — говорить вона.

Покійний астронавт і інженер Юджин Сернан (Eugene Cernan), останній з людей, що ходили по поверхні Місяця, повідомив про великі проблеми під час польоту «Аполлона-17» в ході наради з питань техніки в 1973 році: «На мій погляд, пил, ймовірно, є найбільш значною перешкодою для виконання штатних операцій на Місяці», — зазначив він. — Ми здатні вирішити всі інші психологічні, фізичні і механічні проблеми — все, крім пилу«.

Люди чинили не дуже далекоглядно, коли вони не обмежували транспортування матеріалів з Землі на Місяць або навпаки, вважає Рейс. На Місяці немає життя, і тому це мало незначні наслідки на дані небесні тіла. Але якщо б на Місяці існувало життя і перенесення видів, дійсно, відбулося б, наслідки могли б бути більш значними. «Якби на Місяці існувало життя, то сьогодні ми мали б його тут, — каже вона. — Ми зробили все можливе в той час, але ми тоді не розуміли».

Космічна інженерія пройшла значний шлях після завершення програми «Аполлон», однак попереду ще багато роботи по визначенню кращих варіантів захисту від людських істот життя на інших планетах, каже Конлі. І якщо ми, зрештою, висадимось на Марс, прогресу у цій галузі все одно потрібно буде йти далі — навіть якщо буде складатися враження, що вчені володіють достатніми знаннями щодо тієї небезпеки, яку представляємо собою для інших планет.