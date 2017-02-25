Виявлено найбільш яскравий пульсар у Всесвіті

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Європейське космічне агентство (ЄКА) за допомогою космічного рентгенівського телескопа XMM-Newton виявило найяскравіший і найбільш далекий від Землі пульсар з тих, що знаходили раніше.



За даними ЕКА, даний пульсар випромінює електромагнітне випромінювання в десять разів яскравіше попереднього рекордсмена в цієї номінації. За одну секунду цей пульсар випромінює ту ж кількість енергії, що і наше Сонце за 3,5 роки.

Телескоп XMM-Newton спостерігав пульсар з відстані 50 мільйонів світлових років. За останні 13 років пульсар потрапляв у поле зору телескопа кілька разів.

«До цього вважалося, що тільки чорні діри, щонайменше в 10 разів перевищують за розмірами наше Сонце, підживлюючись від сусідніх зірок, можуть досягати такої неймовірної яскравості, але швидка і регулярна пульсація джерела є характерною ознакою нейтронних зірок і тим самим явно розмежовує їх з чорними дірами», — йдеться в описі результатів дослідження.

Сигнал пульсара також був ідентифікований космічною обсерваторією НАСА NuSTAR, завдяки чому була отримана додаткова інформація.

Архівні дані свідчать також про те, що пульсар згодом змінював свою швидкість обертання з 1,43 секунди у 2003 році до 1,13 секунди в 2014 році. «Тільки нейтронна зірка може бути досить щільною, щоб не розпадатися при такому швидкому обертанні», — зазначає автор.

Пульсари — нейтронні зірки, які обертаються з високою швидкістю і випускають строго періодичні імпульси електромагнітного випромінювання. Вчені вперше виявили їх в кінці 1960-х років, за такої періодичності сигналів прийняли їх за «голоси» позаземних цивілізацій. Проте ця особливість імпульсів є наслідком обертання пульсара — вихідні від її магнітних полюсів пучки електромагнітного випромінювання при обертанні регулярно «зачіпають» Землю.