Льодовикова шапка Марса на фото ESA (фото)

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Вчені, використовуючи отримані з 2004 по 2010 рр. апаратом Mars Express знімки, створили зображення льодовикової шапки на північному полюсі Червоної планети. На представленому зображенні видно спіральні структури на ділянці діаметром близько 1,1 тис. км.



За словами вчених, льодовикова шапка Марса на північному полюсі досить молоде утворення. Дослідники вважають, що вона складається з суміші водяного льоду і замерзлого діоксиду вуглецю. Льодовикова шапка покриває площу близько 1 млн кв. км і має обсяг, рівний приблизно половині гренландського крижаного щита.

Товщина постійної льодовикової шапки з водяного льоду становить близько 2 км. В холодні зимові місяці вона покривається тонким шаром діоксиду вуглецю, який влітку перетворюється в газ. Крижані шари, подібно річним кільцям на деревах, відображають сезонні зміни, що відбувалися на Марсі.



За словами вчених, сильні марсіанські вітру відіграють ключову роль у наданні форми, закручуючись від піднесеного центру до країв льодовикової шапки.

На представленому зображенні також видно величезне утворення у вигляді каньйону протяжністю 500 км і шириною 2 км — Chasma Boreale. Воно майже поділяє льодовикову шапку на дві частини. На думку вчених, це прадавній каньйон, який утворився ще до спіралей.